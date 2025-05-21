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07:26, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянина наказали за размещенное в сети в 2013 году изображение нацистского приветствия

В Москве мужчину оштрафовали за фото с нацистским приветствием на своей странице
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Wesley Tingey / Unsplash

В Москве россиянина наказали через 12 лет после публикации изображения нацистского приветствия на своей странице в соцсети ВКонтакте. Об этом сообщает ТАСС.

По данным агентства, в 2013 году мужчина разместил на своей странице изображение на котором немецкие солдаты и офицер демонстрируют нацистское приветствие. Эксперты нашли в изображении признаки возбуждения ненависти и вражды, по итогу пользователя оштрафовали на 10 тысяч рублей.

По словам правонарушителя, свою вину он признал и раскаялся в содеянном. Свою страницу в соцсети он удалил.

Ранее ФСБ обнародовала архивные документы о зверствах пособника нацистов в Донбассе в Великой Отечественной войне.

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