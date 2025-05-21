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15:30, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянина осудили за публикацию фото с обвязанным георгиевской лентой половым органом

В Краснодаре суд приговорил мужчину за фейки о ВС РФ и осквернение памятника
Владимир Шарапов
Владимир Шарапов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Краснодаре суд приговорил к пяти с половиной годам колонии общего режима местного жителя Владимира Яроцкого за публикацию фото с обвязанным георгиевской лентой мужским половым органом и другие преступления. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе судов региона.

В январе мужчину приговорили к 1,5 года колонии общего режима за осквернение символа воинской славы. Позднее приговор отменили и направили дело на новое рассмотрение. За это время Яроцкому предъявили обвинение в совершении еще одного преступления, а именно за фейки о Российской армии.

По версии следствия, в сентябре 2022 года подсудимый на своей странице в социальной сети разместил недостоверную и ничем не подтвержденную информацию о военнослужащих Вооруженных сил России. Также была установлена виновность подсудимого в публикации в социальной сети изображения, на котором запечатлен мужской половой орган с завязанной на нем георгиевской лентой.

Ранее в Воронеже задержали мужчину, осквернившего братскую могилу.

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