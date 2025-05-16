В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

В Воронеже задержали мужчину, осквернившего братскую могилу

В Воронеже задержали мужчину, осквернившего братскую могилу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 16 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина потушил огонь на Мемориальном комплексе «Памятник Славы». Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, но нарушитель успел убежать.

После изучения камер наблюдения была составлена ориентировка и разослана всем постам на территории города. Около 13 часов сотрудники ППС заметили похожего на описание мужчину и задержали 45-летнего жителя города. При досмотре у него был обнаружен комплект одежды, в которой он совершил преступление.

Задержанный признался в содеянном и объяснил свои действия алкогольным опьянением. Он будет передан сотрудникам Следственного комитета для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе.