Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:47, 16 мая 2025Силовые структуры

В России задержали осквернившего «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе мужчину

В Воронеже задержали мужчину, осквернившего братскую могилу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Наталья Филатова / Wikimedia

В Воронеже задержали мужчину, осквернившего братскую могилу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статьям 354.1 («Реабилитация нацизма») и 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 16 мая в правоохранительные органы поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина потушил огонь на Мемориальном комплексе «Памятник Славы». Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, но нарушитель успел убежать.

После изучения камер наблюдения была составлена ориентировка и разослана всем постам на территории города. Около 13 часов сотрудники ППС заметили похожего на описание мужчину и задержали 45-летнего жителя города. При досмотре у него был обнаружен комплект одежды, в которой он совершил преступление.

Задержанный признался в содеянном и объяснил свои действия алкогольным опьянением. Он будет передан сотрудникам Следственного комитета для проведения следственных действий.

Ранее сообщалось, что в российском регионе мужчина осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, продлившись почти 2 часа. Что известно о результатах переговоров?

    Глава украинской делегации ушел от ответа на вопрос про дальнейший ход переговоров

    На Украине возбудили уголовное дело против тренера «Зенита»

    Израиль нанес удары по портам на западе Йемена

    Мединский описал настроение после переговоров с Украиной

    Бывший посол США на Украине раскрыла причину своей отставки

    В России захотели строить города как в Китае

    Сын погибшего при доставке помощи в Донбасс актера снимет фильм об СВО

    Пассажирка пронесла в самолет целую курицу гриль и нарвалась на гнев в сети

    В Госдуме одним символом прокомментировали будущий обмен пленными 1000 на 1000

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости