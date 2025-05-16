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13:07, 16 мая 2025Силовые структуры

В российском регионе мужчина осквернил «Памятник Славы» на Мемориальном комплексе

В Воронеже полицейские ведут поиск мужчины, осквернившего братскую могилу
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Воронеже полицейские ведут поиск мужчины, осквернившего братскую могилу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД по региону.

Возбуждено уголовное дело по статье 244 («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения») УК РФ.

По данным ведомства, ночью 16 мая в правоохранительные поступило сообщение от местных жителей о том, что неизвестный мужчина потушил огонь на Мемориальном комплексе «Памятник Славы». Он кидал в него цветы и венки, а затем скрылся. Сотрудники полиции оперативно прибыли на место происшествия, но нарушитель успел убежать.

Оперативники проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего. Проверяются записи с камер наблюдения и опрашиваются свидетели.

Ранее сообщалось, что делавшему кукол из тел детей некрополисту продлили лечение в российском регионе.

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