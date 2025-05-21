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12:55, 21 мая 2025Силовые структуры

Россиянка перевела магу из телепрограммы около двух миллионов рублей

Свердловчанка подала в суд на мага из телевизора, которому перевела 2 млн рублей
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Nando Machado / Shutterstock / Fotodom

В Нижнем Тагиле местная жительница подала в суд на мага из телевизора, которому перевела почти два миллиона рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в суде Свердловской области.

Россиянка обратилась в программу на одном из федеральных телеканалов, чтобы получить эзотерические услуги. После телефонного разговора она перевела исполнителю 1,7 миллиона рублей.

Однако обязательства не были выполнены, а на претензии ответа не поступало. Тогда женщина направила иск о защите прав потребителей в Ленинский районный суд. Она просит вернуть деньги, компенсировать моральный ущерб и взыскать с фигурантов штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований. Судебное заседание назначено на 28 мая.

Ранее стало известно, что победителя 24-го сезона шоу «Битва экстрасенсов» Артема Краснова обвинили в мошенничестве.

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