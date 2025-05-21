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13:45, 21 мая 2025Экономика

Россиянка с ребенком купила квартиру и осталась без жилья

В Шадринске мать с ребенком купила квартиру и осталась без жилья
Александра Качан (Редактор)

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Жительница Шадринска в Курганской области Оксана Барыкина купила квартиру через агентство недвижимости и теперь рискует остаться без жилья. Об этом пишет Ura.ru.

Прежде квартира принадлежала пенсионерке, которую обманули мошенники. Они сдали россиянку в Психоневрологический интернат «Зеленый Бор» и продали ее жилье агентству. После этого недвижимость приобрела нынешняя владелица, использовав материнский капитал и ипотеку. Она провела в квартире ремонт и переехала туда вместе со своим ребенком.

Когда обстоятельства прояснились, агентство предложило интернату-опекуну бывшей собственницы равнозначную квартиру, и органы опеки согласились. Однако по неизвестной причине сделка не состоялась. В результате интернат подал иск в суд с требованием признать сделку недействительной. Закон встал на сторону истца и лишил Барыкину квартиры.

«Квартиру, в которой мы сделали ремонт и сейчас живем, нужно передать бабушке, провести процедуру в Росреестре. Однако тогда нас окончательно лишат квартиры, за которую я продолжаю платить ипотеку. Банк потребует остаток ипотеки, а такую сумму я выплатить не могу», — рассказала россиянка. Она добавила, что судебные разбирательства длятся больше двух лет.

Ранее в Улан-Удэ пенсионерка лишилась квартиры из-за мошенников. Аферисты пообещали женщине помочь с ремонтом, а затем убедили продать жилье.

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