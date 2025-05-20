Россиянка поговорила с мошенниками и лишилась квартиры

Жительница Улан-Удэ лишилась квартиры из-за мошенников

Жительница Улан-Удэ лишилась квартиры из-за аферистов. Внимание на ситуацию обратили в пресс-службе МВД по региону.

В середине мая 2025 года пенсионерка обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что в конце 2024 года она увидела в интернете рекламу о том, что людям, которые родились в СССР, полагается денежная компенсация, и позвонила по указанному номеру. Ее собеседник, представившийся Андреем, подтвердил эту информацию и узнал ее личные данные, а также размер пенсии — 23 тысячи рублей. Россиянка отметила, что собирается потратить компенсацию на ремонт в квартире. Мужчина заверил потерпевшую, что познакомит ее с хорошим ремонтником, который вскоре с ней связался. Он сообщил жительнице Улан-Удэ, что учится в Германии, хорошо зарабатывает, женат и воспитывает двоих детей. Звонивший убедил пенсионерку, что нашел партнеров, способных помочь ей с деньгами на ремонт. В конце марта лжеремонтник обрадовал женщину новостями о том, что партнеры выделили деньги для проведения ремонта и прислал в мессенджере акт выполненных работ. При этом мужчина предупредил, что в этом мессенджере обязательно удалять сообщения.

Вскоре после этого россиянка запросила свои кредитные данные в банке и выяснила, что за два дня до того, как ей отправили акт выполненных работ, на ее имя оформили кредит, о чем она не знала. В финансовой организации ей выдали копию кредитного договора, сопутствующую документацию и договор залога — из последнего документа она узнала, что ее квартира находится в залоге. Затем она вспомнила, что по просьбе злоумышленников отправила сканы всех листов паспорта, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, свидетельство о государственной регистрации права, а также техпаспорт на квартиру. Кроме них, женщина поняла, что по указке аферистов прислала им пароль от аккаунта в госуслугах, а потом сменила его.

Через несколько дней ремонтник попросил улан-удэнку распечатать в фотоцентре акт выполненных работ, при этом запретил ей обсуждать все, что происходит, с родными и близкими. Выполнив его указания, она пришла в банк, чтобы, показав сотруднику документ, получить компенсацию. Сделав это, она сначала сняла 180 тысяч рублей со счета, а затем с помощью банкомата отослала их по указанным реквизитам.

В апреле с пенсионеркой в очередной раз связался мошенник и предложил «фиктивно» продать свою квартиру. Та согласилась. Чуть позже она заняла ему 150 тысяч рублей, так как мужчина заявил, что ему не хватает денег на то, чтобы провести сделку купли-продажи жилья. В середине месяца состоялась настоящая сделка, причем благодаря наличию у злоумышленников пароля от госуслуг жительницу Улан-Удэ выписали из квартиры. Почти миллион от вырученных 4,2 миллиона рублей ушли на погашение кредита, а оставшиеся 3,2 миллиона рублей отправила на указанные ей счета. Аферисты обещали, что через несколько дней россиянке перечислят 1,5 миллиона рублей, однако, получив деньги, перестали отвечать на звонки.

В конце апреля к потерпевшей пришли новая хозяйка квартиры и риелтор, которые предоставили документы на жилье и попросили пожилую женщину покинуть квартиру. Лишь после этого она осознала, что стала жертвой мошенников. На следующий день бывшей собственнице написали СМС с текстом: «Смотрите, все будет хорошо, просто не верьте им. Не выписывайтесь, самое главное. Пускай идут в суд». Общий нанесенный ей ущерб оценили в 4,3 миллиона рублей.

Ранее стало известно, что 84-летняя москвичка продала единственное жилье под давлением аферистов. Отмечается, что злоумышленники регулярно созванивались с москвичкой и «психологически поддерживали».