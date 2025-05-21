Российская школьница сбежала из дома из-за найденного снюса

В Симферополе 14-летняя школьница сбежала из дома из-за найденного снюса

В Симферополе 14-летняя школьница сбежала из дома из-за найденного снюса. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным российского издания, девочка исчезла 18 мая. Родители обратились в полицию. К поискам несовершеннолетней привлекли оперативников, волонтеров и неравнодушных граждан.

Пропавшую заметили в Дубках — она сидела у подъезда на улице Жукова, представляясь чужим именем. Одна из местных жительниц узнала ее по ориентировке и связалась с правоохранителями.

Когда беглянку вернули домой, она рассказала, что обиделась на мать, поскольку та отобрала у нее баночки со снюсом.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна торгового центра. Пострадавшей несовершеннолетней уже провели две операции.