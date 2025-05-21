Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:10, 21 мая 2025Россия

Российская школьница сбежала из дома из-за найденного снюса

В Симферополе 14-летняя школьница сбежала из дома из-за найденного снюса
Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «Mash на волне»

В Симферополе 14-летняя школьница сбежала из дома из-за найденного снюса. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По данным российского издания, девочка исчезла 18 мая. Родители обратились в полицию. К поискам несовершеннолетней привлекли оперативников, волонтеров и неравнодушных граждан.

Пропавшую заметили в Дубках — она сидела у подъезда на улице Жукова, представляясь чужим именем. Одна из местных жительниц узнала ее по ориентировке и связалась с правоохранителями.

Когда беглянку вернули домой, она рассказала, что обиделась на мать, поскольку та отобрала у нее баночки со снюсом.

Ранее сообщалось, что в Гатчине Ленинградской области 13-летняя школьница сбежала от матери и выпала из окна торгового центра. Пострадавшей несовершеннолетней уже провели две операции.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Хинштейн ответил на шутку Путина о присоединении Сумской области фразой «она мне не чужая»

    Напавших на полицейских в Махачкале боевиков курировали из-за рубежа

    Собянин отчитался об уничтожении еще трех летевших на Москву беспилотников

    Артемий Лебедев назвал памятник Сталину в московском метро «проходной говноскульптурой»

    Во Владимирской области временно отключили мобильный интернет

    Безбилетник пробрался на борт самолета по чужим данным и спрятался в туалете

    Российские ученые нашли редкий вид лишайника из Аляски на Урале

    В «Роснано» заявили о прохождении долговой турбулентности

    Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

    Россиянина Исуса Христоса хитростью доставили в суд

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости