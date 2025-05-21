Российские врачи победили огромную опухоль

Врачи в Уфе удалили огромную опухоль у 74-летней пациентки

Врачи городской клинической больницы №13 Уфы провели сложную операцию по удалению огромной злокачественной опухоли у 74-летней пациентки. Об этом сообщает «Молодежная газета».

Женщина обратилась в медучреждение с жалобами на боли в животе, слабость и тошноту. Врачи с помощью компьютерной томографии выявили образование в брюшной полости размером 17×15×18,6 сантиметра.

Саркома не имела четких границ и тесно прилегала к аорте и позвоночнику. После вмешательства состояние пациентки стабилизировалось, она проходит лечение и реабилитацию.

Ранее сообщалось, что челябинские кардиохирурги спасли 77-летнего итальянца, который переехал в Россию ради любви. Через несколько дней после операции Антонио Фин чувствовал себя значительно лучше, он с благодарностью отозвался о работе челябинских медиков.