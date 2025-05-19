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19:41, 19 мая 2025Моя страна

В Челябинске врачи спасли 77-летнего итальянца

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Unsplash

Челябинские кардиохирурги спасли 77-летнего итальянца, который переехал в Россию ради любви. Об этом сообщает портал «Хорошие новости».

Врачи Челябинского кардиоцентра провели операцию на сердце Антонио Фина, который переехал в Россию ради любви. В 2010 году живший в Сицилии мужчина встретил 64-летнюю челябинку Людмилу на сайте знакомств. Сначала пара несколько раз виделась в Европе и России, а затем окончательно перебралась в Челябинск.

Итальянец полюбил город, учит русский язык, готовит блюда итальянской кухни и строит отношения с семьей Людмилы — у нее двое детей и пять внуков. Однако из-за возраста и хронических заболеваний у мужчины начались серьезные проблемы с сердцем: местные доктора диагностировали у пациента атриовентрикулярную блокаду второй степени.

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«Чтобы эти симптомы исчезли, мы имплантировали ему двухкамерный кардиостимулятор», — пояснил сердечно-сосудистый хирург Владимир Фастаковский. Медик отметил, что, хотя пациент почти не говорит по-русски, общение все равно состоялось благодаря жене, которая выступала переводчиком, и языку жестов.

Через несколько дней после операции Фин чувствовал себя значительно лучше, он с благодарностью отозвался о работе челябинских медиков. По его словам, оборудование в итальянских клиниках, может быть, современнее, но многое зависит от профессионализма и человеческого отношения сотрудников.

Ранее в мае хирурги в Нижнем Новгороде удалили пациентке шейку матки и сохранили детородную функцию.

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