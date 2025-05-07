Хирурги в Нижнем Новгороде удалили пациентке шейку матки и сохранили детородную функцию

Нижегородские хирурги удалили пациентке шейку матки, сохранив возможность рожать

Врачи Нижегородского онкологического центра удалили молодой пациентке агрессивную аденокарциному шейки матки, сохранив при этом детородную функцию. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Команда хирургов-онкологов из Нижнего Новгорода провела сложнейшую органосохраняющую операцию по удалению рака шейки матки — радикальную трахелэктомию. Техника выполнения операции позволила сохранить молодой пациентке все детородные функции. После выхода в стойкую ремиссию у женщины будет возможность зачать и рожать детей.

По словам главного врача больницы, Сергея Гамаюнова, такая техника — единственный органосохраняющий вариант лечения пациенток с инвазивным раком шейки матки, который вошел в международные стандарты.

«Суть операции заключается не только в полном удалении шейки матки и близлежащих к ней тканей с растущим на них раком, но и в иссечении всех окружающих "сторожевых" лимфатических узлов. Это позволяет прервать метастазам опухоли лимфатический путь распространения в другие органы. А далее перед оперирующей бригадой стоит задача «соединить» в единую систему детородные органы пациентки, чтобы сохранить ей в будущем возможность иметь собственных детей», — объяснил Гамаюнов

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

Ранее сообщалось, что российские врачи 18 раз спасли жизнь 47-летнему пациенту. Мужчину привезли в центр высоких технологий Кабардино-Балкарской Республики в тяжелом состоянии.