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01:26, 7 мая 2025Моя страна

Хирурги в Нижнем Новгороде удалили пациентке шейку матки и сохранили детородную функцию

Нижегородские хирурги удалили пациентке шейку матки, сохранив возможность рожать
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Врачи Нижегородского онкологического центра удалили молодой пациентке агрессивную аденокарциному шейки матки, сохранив при этом детородную функцию. Об этом сообщается на сайте Министерства здравоохранения Российской Федерации.

Команда хирургов-онкологов из Нижнего Новгорода провела сложнейшую органосохраняющую операцию по удалению рака шейки матки — радикальную трахелэктомию. Техника выполнения операции позволила сохранить молодой пациентке все детородные функции. После выхода в стойкую ремиссию у женщины будет возможность зачать и рожать детей.

По словам главного врача больницы, Сергея Гамаюнова, такая техника — единственный органосохраняющий вариант лечения пациенток с инвазивным раком шейки матки, который вошел в международные стандарты.

«Суть операции заключается не только в полном удалении шейки матки и близлежащих к ней тканей с растущим на них раком, но и в иссечении всех окружающих "сторожевых" лимфатических узлов. Это позволяет прервать метастазам опухоли лимфатический путь распространения в другие органы. А далее перед оперирующей бригадой стоит задача «соединить» в единую систему детородные органы пациентки, чтобы сохранить ей в будущем возможность иметь собственных детей», — объяснил Гамаюнов

Сейчас пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке.

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