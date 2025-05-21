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07:46, 21 мая 2025Силовые структуры

Российский дезертир сдался военному следствию и получил срок

Российскому военнослужащему, дезертировавшему из части дали 5,6 лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Hédi Benyounes / Unsplash

Борзинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор российскому военнослужащему-дезертиру Евгению Комогорцеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 14 марта 2023 года мужчина не явился на службу в воинскую часть, а отправился с самоволку в город Краснокаменск, где проводил время по своему усмотрению. Лишь 13 ноября он решил добровольно сдаться военным следователям и прибыл в отдел. Наказание - пять с половиной лет колонии.

Ранее в Новосибирске к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего-дезертира Антона Байкузина.

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