Российский дезертир сдался военному следствию и получил срок

Российскому военнослужащему, дезертировавшему из части дали 5,6 лет колонии

Борзинский гарнизонный военный суд вынес обвинительный приговор российскому военнослужащему-дезертиру Евгению Комогорцеву. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 14 марта 2023 года мужчина не явился на службу в воинскую часть, а отправился с самоволку в город Краснокаменск, где проводил время по своему усмотрению. Лишь 13 ноября он решил добровольно сдаться военным следователям и прибыл в отдел. Наказание - пять с половиной лет колонии.

Ранее в Новосибирске к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего-дезертира Антона Байкузина.