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07:20, 24 апреля 2025Силовые структуры

Российский дезертир сбежал из части и устроился на работу

В Новосибирске российскому военному-дезертиру дали пять лет колонии
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

В Новосибирске к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего Антона Байкузина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 1 октября 2023 года мужчина сбежал из воинской части и убыл в Новосибирск. Дезертир проводил время, как ему хотелось и даже неофициально устроился на работу. Но 23 декабря 2024 года его задержали сотрудники военной комендатуры, которые прекратили его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений.

Ранее в Томской области к пяти годам колонии общего режима за дезертирство приговорили российского военнослужащего Романа Должикова.

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