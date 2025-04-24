Российский дезертир сбежал из части и устроился на работу

В Новосибирске российскому военному-дезертиру дали пять лет колонии

В Новосибирске к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего Антона Байкузина. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 1 октября 2023 года мужчина сбежал из воинской части и убыл в Новосибирск. Дезертир проводил время, как ему хотелось и даже неофициально устроился на работу. Но 23 декабря 2024 года его задержали сотрудники военной комендатуры, которые прекратили его незаконное нахождение вне сферы воинских правоотношений.

Ранее в Томской области к пяти годам колонии общего режима за дезертирство приговорили российского военнослужащего Романа Должикова.