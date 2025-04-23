Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:55, 23 апреля 2025Силовые структуры

Российскому дезертиру дали срок за уклонение от воинской службы

В Томской области россиянину дали 5 лет колонии за дезертирство
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Globallookpress.com

В Томской области к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего Романа Должикова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 8 апреля военнослужащий решил отдохнуть от воинских обязанностей, покинул часть и отправился домой в Кемеровскую область. 28 июня, осознавая, что его ждут проблемы с законом, дезертир явился в военную комендатуру и вскоре предстал перед судом.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре около 100 российских военных попытались сбежать из воинской части.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Западе раскрыли детали плана США по Украине из семи пунктов

    Названа неожиданная проблема НАТО

    Росгвардейцы рассказали о количестве расстрелянных за ночь беспилотников ВСУ

    Названа характерная черта попыток прорыва ВСУ в Белгородскую область

    США сорвали инициативу по расследованию якобы военных преступлений России

    Российские военные ударили по цехам производства взрывчатки в Запорожской области

    Россиянин пырнул ножом пытавшегося проверить его документы полицейского

    Россиян захотели обязать письменно согласовывать с соседями сдачу жилья внаем

    ВСУ насильно забирали детей у жителей Дзержинска

    Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в двух российских аэропортах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости