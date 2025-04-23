Российскому дезертиру дали срок за уклонение от воинской службы

В Томской области россиянину дали 5 лет колонии за дезертирство

В Томской области к пяти годам колонии общего режима приговорили российского военнослужащего Романа Должикова. Об этом в своем Telegram-канале сообщает 2-й Восточный окружной военный суд.

Как установил суд, 8 апреля военнослужащий решил отдохнуть от воинских обязанностей, покинул часть и отправился домой в Кемеровскую область. 28 июня, осознавая, что его ждут проблемы с законом, дезертир явился в военную комендатуру и вскоре предстал перед судом.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре около 100 российских военных попытались сбежать из воинской части.