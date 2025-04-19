Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части. Семерым это удалось

В Краснодаре около 100 российских военных попытались сбежать из воинской части

В Краснодаре около сотни российских военных со статусом СОЧ (самовольное оставление части — прим. «Ленты.ру») попытались сбежать из воинской части. По данным Telegram-канала Baza, в одной из местных военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военные, которые самовольно оставили воинскую часть. В пятницу, 18 апреля, порядка 100 таких военнослужащих сломали забор и проникли на территорию военной комендатуры.

По предварительной информации, «СОЧники» не были вооружены, также обошлось без жертв и пострадавших Telegram-канал Baza

Семерым военным удалось сбежать

Семеро военных «СОЧ» сбежали из военной комендатуры в Краснодаре. Однако вскоре четверых солдат поймали. По данным Telegram-канала Baza, еще трое «СОЧников» в бегах. По предварительным данным, сбежавшие не вооружены.

В настоящее время территория комендатуры оцеплена силами Росгвардии и полицейскими автомобилями.

Два российских бойца сбежали из зоны СВО

В апреле стало известно, что два российских бойца сбежали из зоны специальной военной операции (СВО). Их нашли во время рейда в трех тысячах километров от передовой — в Красноярском крае.

По данным регионального управления ФСИН России, военнослужащие самовольно оставили воинскую часть, с тех пор о месте их нахождения ничего не было известно. К их поискам были привлечены более 200 человек.

Также сообщалось, что в Магнитогорске военнослужащего приговорили к шести годам колонии за дезертирство. Мобилизованный россиянин проходил службу в одной из воинских частей на территории Донецкой народной республики (ДНР). Он покинул часть и должен был вернуться обратно в конце апреля 2024 года, но самовольно продлил себе отпуск до сентября, пока его не задержали сотрудники правоохранительных органов.

В январе суд арестовал сотрудника военной прокуратуры за вывоз дезертиров из зоны проведения специальной военной операции. По данным следствия, он получил 200 тысяч рублей и вывез из зоны боевых действий уроженца Сочи, решившего дезертировать. Пока в деле прокурора один эпизод, но, по сведениям военной контрразведки ФСБ, речь может идти о помощи десяткам сбежавших военных.

