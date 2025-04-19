Число сбежавших военных в Краснодаре раскрыли

Семеро военнослужащих сбежали из части в Краснодаре

Семеро военнослужащих покинули территорию комендатуры и сбежали из воинской части в Краснодаре. Число самовольно оставивших часть (СОЧ) раскрыло издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что четверых военнослужащих поймали сразу, еще трое продолжают скрываться. Предварительно, они не вооружены.

Ранее сообщалось, что около сотни военнослужащих попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. Территория комендатуры была оцеплена силами Росгвардии и полицейскими машинами.

До того сообщалось, что в Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). К их поискам были привлечены более 200 человек.