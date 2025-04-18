Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части

Около сотни военных попытались сбежать из воинской части в Краснодаре

Около сотни военнослужащих попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские военные сломали забор и пробрались на территорию военной комендатуры. Предварительно, они не были вооружены.

Территория комендатуры оцеплена силами Росгвардии и полицейскими машинами. Удалось ли кому-то сбежать за территорию воинской части, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). К их поискам были привлечены более 200 человек.