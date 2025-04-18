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23:34, 18 апреля 2025Россия

Около сотни российских военных попытались сбежать из воинской части

Около сотни военных попытались сбежать из воинской части в Краснодаре
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Около сотни военнослужащих попытались сбежать из воинской части в Краснодаре. Об этом сообщило издание Baza в своем Telegram-канале.

Отмечается, что российские военные сломали забор и пробрались на территорию военной комендатуры. Предварительно, они не были вооружены.

Территория комендатуры оцеплена силами Росгвардии и полицейскими машинами. Удалось ли кому-то сбежать за территорию воинской части, неизвестно.

Ранее сообщалось, что в Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). К их поискам были привлечены более 200 человек.

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