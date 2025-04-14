Сбежавших из зоны СВО бойцов нашли в трех тысячах километров от фронта

В Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны СВО

В Красноярском крае нашли солдат, которые сбежали из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Борус. Люди» со ссылкой на региональное управление ФСИН России.

Военнослужащие самовольно оставили воинскую часть, с тех пор о месте их нахождения ничего не было известно. К их поискам были привлечены более 200 человек.

Расстояние от западной границы Красноярского края до Украины превышает 3000 километров по прямой.

Ранее бойца СВО, которого призвали в войска в 2022 году, объявили в СОЧ из-за перевода в другую воинскую часть. Это произошло из-за отсутствия взаимодействия между подразделениями, военнослужащий был вынужден обратиться за помощью в Госдуму.