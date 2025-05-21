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14:49, 21 мая 2025Россия

Российский губернатор со словами «так продолжаться не может» уволил своего заместителя

Глава Краснодарского края Кондратьев уволил своего заместителя
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
Вениамин Кондратьев

Вениамин Кондратьев. Фото: Михаил Метцель / POOL / ТАСС

Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев со словами «так продолжаться не может» уволил своего заместителя. Об этом он проинформировал чиновника на заседании, фрагмент которого опубликован в его Telegram.

Губернатор раскритиковал Александра Нестеренко за перенос сроков ввода в эксплуатацию ряда строящихся объектов социального назначения, в том числе школ и детских садов.

«Александр Владимирович, я к вам всегда с уважением относился, но продолжать дальнейшую совместную работу с вами я считаю невозможным», — сказал Кондратьев. Свое решение он объяснил ответственностью перед жителями.

Ранее свой подход к возведению социальной инфраструктуры продемонстрировал врио главы Курской области Александр Хинштейн. Он предложил ответственному за ремонт школ подрядчику продать почку, чтобы покрыть расходы на дополнительные работы. «Проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — сказал Хинштейн руководителю подрядной организации.

ЖЗЛ
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