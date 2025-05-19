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17:25, 19 мая 2025Экономика

Хинштейн предложил подрядчику школы с рухнувшим потолком продать почку

Хинштейн предложил подрядчику школы, где упал потолок, продать почку
Виктория Клабукова

Фото: Alexey Belkin / NEWS.ru / Globallookpress.com

Врио главы Курской области Александр Хинштейн посетил Новокасторенскую среднюю общеобразовательную школу, где вскоре после ремонта рухнул потолок. В ходе своего визита он пообщался с подрядчиком работ, пишут «Курские известия».

Капремонт в учреждении проводился в рамках нацпроекта в 2023 году. Перекрытия не выдержали уже через год — потолок обвалился на втором этаже в спортзале. В результате происшествия никто не пострадал. Экспертиза установила, что при проектировании и монтаже были допущены ошибки. Вдобавок стройматериалы долгое время мокли под дождем, что неизбежно сказалось на их прочности. Однако восстанавливать потолок подрядчик отказался, мотивируя это тем, что руководство школы не указало в документации, что перекрытия были деревянными, а не железобетонными.

Хинштейн обязал подрядную организацию устранить последствия обвала до начала учебного года. Как оказалось, средств на ремонтные работы у подрядчика не осталось. По мнению Хинштейна, это обстоятельство не может помешать восстановлению учреждения. «Могу вам только предложить продать почку или сразу обе. Но проблему вы должны будете устранить! От этого зависит ваша судьба», — заявил врио главы региона.

Ранее потолок упал в школе в другом российском городе, Юрге Кемеровской области. Инцидент произошел во время урока — один из фрагментов потолка рухнул прямо на парту, ученик не пострадал.

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