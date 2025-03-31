В российской школе во время урока рухнул потолок

Обрушившийся во время урока потолок в школе в Юрге сняли на видео

В школе в Юрге Кемеровской области во время урока обрушился потолок. Внимание на ситуацию в российском городе со ссылкой на мать одного из учеников обратил телеканал «360».

На записи, сделанной женщиной, можно увидеть обвалившуюся на пол и одну из парт часть потолка. «(Дети) сидели в соседнем кабинете, услышали грохот, выскочили в коридор и увидели, что из кабинета выбегают ученики. Видео сняли ребята, обучающиеся в этой школе», — сообщила она журналистам. По ее словам, за партой в той части кабинета, где рухнул потолок, сидел мальчик. Она отметила, что он «вроде нормально себя чувствует» и не получил травм.

Журналисты попытались связаться с директором школы, однако его телефон был выключен. Заместитель взял трубку, но комментировать ситуацию отказался.

В следственном управлении Следственного комитета России по Кемеровской области по факту инцидента начали доследственную проверку по статье 293 Уголовного кодекса («Халатность»).

Ранее в марте схожая ситуация произошла в одной из школ в Нижнем Новгороде — там на детей во время обеда рухнул потолок.