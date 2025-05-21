Российского режиссера обманули на несколько миллионов рублей в Болгарии

Мошенники в Болгарии обманули режиссера Голювинова на 4,5 миллиона рублей

Мошенники в Болгарии обманули российского режиссера и продюсера Виктора Голювинова на 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По данным источника, Голювинов совершил перевод злоумышленнику через обменный пункт. Отмечается, что он пытался конвертировать евро в доллары и получить их обратно в виде наличных, однако в итоге все деньги ушли на брокерский счет преступника.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова столкнулась с угрозами и вымогательством со стороны неизвестных злоумышленников.