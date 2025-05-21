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14:42, 21 мая 2025Культура

Российского режиссера обманули на несколько миллионов рублей в Болгарии

Мошенники в Болгарии обманули режиссера Голювинова на 4,5 миллиона рублей
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Unsplash

Мошенники в Болгарии обманули российского режиссера и продюсера Виктора Голювинова на 4,5 миллиона рублей. Об этом пишет РЕН ТВ в Telegram.

По данным источника, Голювинов совершил перевод злоумышленнику через обменный пункт. Отмечается, что он пытался конвертировать евро в доллары и получить их обратно в виде наличных, однако в итоге все деньги ушли на брокерский счет преступника.

Ранее сообщалось, что звезда сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова столкнулась с угрозами и вымогательством со стороны неизвестных злоумышленников.

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