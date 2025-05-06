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11:01, 6 мая 2025Культура

Звезде «Москва. Три вокзала» начали угрожать и вымогать деньги

Shot: Неизвестные начали вымогать деньги у звезды «Москва. Три вокзала» Лавровой
Ольга Коровина

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Звезда сериала «Москва. Три вокзала» Ольга Лаврова столкнулась с угрозами и вымогательством со стороны неизвестных злоумышленников. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным источника, в декабре 2024 года Лавровой стали угрожать по телефону, требуя перевести небольшие суммы денег в обмен на безопасность ее бывшего мужа. После того как девушка сделала денежный перевод в размере нескольких десятков тысяч рублей, шантажисты стали требовать более крупные суммы, угрожая лишить жизни ее экс-супруга.

Сообщается, что в сумме 31-летняя актриса лишилась 130 тысяч, после чего обратилась в полицию. От комментариев журналистам девушка отказалась.

Ранее сообщалось, что актер Жерар Депардье стал жертвой мошенников. Злоумышленники завладели данными его российского паспорта, передали их в микрофинансовые организации (МФО) и оформили на артиста несколько микрозаймов.

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