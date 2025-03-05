Мошенники оформили еще два микрозайма на Депардье

Мошенники оформили два микрозайма на актера Жерара Депардье

Актер Жерар Депардье, который в 2013 году получил гражданство России, вновь стал жертвой мошенников. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в Москве на артиста оформили кредит на 30 тысяч рублей, а в Санкт-Петербурге — еще на 15 тысяч. В сумме с еще одним микрозаймом Депардье должен микрофинансовым организациям (МФО) 50 тысяч рублей без учета процентов.

В феврале сообщалось, что злоумышленники из Воронежа завладели данными российского паспорта Депардье, передали их в МФО и получили заем в размере 5000 рублей. Сейчас на 76-летнем актере висит долг, на который постоянно начисляются проценты.