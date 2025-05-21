Рубио допустил введение Трампом новых санкций против России

Рубио: Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России

Президент США Дональд Трамп сохраняет возможность введения новых санкций против России. Введение ограничений допустил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в профильном комитете Палаты представителей, трансляция которых велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Президент ясно дал понять, что у него есть варианты по усилению санкций против России, если это потребуется», — сказал дипломат.

По его словам, американский лидер предпочел бы, чтобы стороны пришли к мирному соглашению, однако если это не сработает, то глава Белого дома «прекрасно осознает возможности разрушительных санкций».

Ранее Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. Он также добавил, что это будет зависеть от действий России.