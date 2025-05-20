Трамп резко ответил на призыв Зеленского об ужесточении санкций против России

Трамп заявил, что сам будет решать вопрос о санкциях против России

Президент США Дональд Трамп резко ответил на призывы украинского лидера Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Об этом он заявил во время пресс-конференции.

Глава Белого дома подчеркнул, что сам будет принимать такие решения. «Это будет мое решение, ничье больше, Мы посмотрим, что сделает Россия, как поведет себя», — добавил он.

При этом американский лидер отметил, что в вопросе украинского конфликта наступил критический момент.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что во время телефонного разговора с Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести «более сильные санкции» против России. «Я попросил Трампа, если видение [о прекращении огня] российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить», — рассказал он.

Ранее доцент кафедры политологии Финансового университета при правительстве РФ Александр Коньков оценил возможность Зеленского влиять на отношение США к России. По его мнению, Соединенные Штаты уже точно не пойдут на поводу у украинского лидера. В то же время Коньков допустил, что Зеленский может нащупать проблему в повестке США и через нее влиять на украинский кризис.

