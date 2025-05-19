Зеленский призвал США усилить санкции против России

Зеленский просил Трампа усилить санкции против России на фоне диалога с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести «более сильные санкции» против России. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский уточнил, что обсудил с Трампом возможность усилить санкции против России. «Я попросил Трампа, если видение [о прекращении огня] российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить», — сказал он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».