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00:10, 20 мая 2025Бывший СССР

Зеленский призвал США усилить санкции против России

Зеленский просил Трампа усилить санкции против России на фоне диалога с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом вновь призвал Вашингтон ввести «более сильные санкции» против России. Его слова приводит РИА Новости.

Зеленский уточнил, что обсудил с Трампом возможность усилить санкции против России. «Я попросил Трампа, если видение [о прекращении огня] российской стороны не будет поддержано украинской стороной, мы бы хотели иметь возможность об этом поговорить», — сказал он.

Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоялись 19 мая. Диалог продолжался более двух часов. Помощник Путина Юрий Ушаков назвал разговор политиков «деловым, содержательным и весьма полезным».

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