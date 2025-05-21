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19:01, 21 мая 2025Мир

Рубио назвал цель переговоров США с Россией

Рубио заявил, что контакт США и России необходим для предотвращения войны
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Jose Luis Magana / АР

Прямой контакт США и России необходим для предотвращения войны между двумя крупнейшими ядерными державами планеты. Об этом в ходе слушаний в Конгрессе, транслируемых агентством Associated Press (AP), заявил госсекретарь США Марко Рубио.

Он назвал безответственным нежелание предыдущей американской администрации во главе с Джо Байденом общаться с Москвой и указал на необходимость прямого контакта между странами.

«Это не означает, что мы будем союзниками или дружественными странами, если только условия не изменятся, но мы должны хотя бы иметь возможность общаться с ними, чтобы предотвратить возможные просчеты и избежать военного конфликта», — сказал госсекретарь.

Ранее Рубио заявил, что Соединенные Штаты больше не могут самостоятельно решать все мировые проблемы. Глава ведомства подчеркнул, что каждое действие правительства должно в первую очередь приносить заметную пользу людям, то есть делать страну безопасней, сильней и богаче.

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