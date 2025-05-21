Рубио признал неспособность США решать все мировые проблемы

Рубио заявил, что США больше не могут решать все мировые проблемы

Соединенные Штаты больше не могут самостоятельно решать все мировые проблемы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в профильном комитете Палаты представителей, трансляция которых велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

«В мире есть много достойных поводов, и много происходит ужасающего. США не смогут решить все проблемы. Нужно отдавать приоритет национальным интересам», — сказал он.

Рубио подчеркнул, что любое действие правительства должно в первую очередь приносить заметную пользу людям: делать страну безопасней, сильней и богаче. По его словам, идеальным сценарием является тот, при котором удается выполнить все три пункта.

Ранее Рубио заявил, что администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она предложенный сенаторами законопроект о новых «сокрушительных» санкциях против России.