В Госдепе высказались о проекте о «сокрушительных» санкциях против России

Рубио: США не готовы говорить о поддержке проекта о новых санкциях против РФ

Администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых «сокрушительных» санкциях против России. Об этом сообщил глава Госдепа Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его», — сказал он. Госсекретарь объяснил, что позиция американских властей связана с их желанием продолжать принимать участие в урегулировании украинского конфликта.

Грэм, в свою очередь, сообщил, что его проект поддерживают более 80 сенаторов, а также выразил готовность двигаться вперед в принятии документа.

Ранее Трамп ответил на призывы украинского коллеги Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что сам будет принимать такие решения.