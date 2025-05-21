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00:23, 21 мая 2025Мир

В Госдепе высказались о проекте о «сокрушительных» санкциях против России

Рубио: США не готовы говорить о поддержке проекта о новых санкциях против РФ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Umit Bektas / Pool / Reuters

Администрация президента США Дональда Трампа пока не может ответить, поддержит ли она законопроект сенатора Линдси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) о новых «сокрушительных» санкциях против России. Об этом сообщил глава Госдепа Марко Рубио, передает РИА Новости.

«Сегодня я не нахожусь в том положении, чтобы говорить о том, поддержим ли мы его», — сказал он. Госсекретарь объяснил, что позиция американских властей связана с их желанием продолжать принимать участие в урегулировании украинского конфликта.

Грэм, в свою очередь, сообщил, что его проект поддерживают более 80 сенаторов, а также выразил готовность двигаться вперед в принятии документа.

Ранее Трамп ответил на призывы украинского коллеги Владимира Зеленского ужесточить санкции против России. Он подчеркнул, что сам будет принимать такие решения.

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