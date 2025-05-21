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18:48, 21 мая 2025Мир

Рубио заявил о пересмотре статуса Талибана как террористической организации

Рубио: Статус «Талибана» в США как террористической организации пересматривается
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Stringer / Reuters

Статус «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в США как террористической организации сейчас пересматривается. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в профильном комитете Палаты представителей, трансляция которых велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — сказал дипломат.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поможет движению «Талибан» бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).

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