Рубио заявил о пересмотре статуса Талибана как террористической организации

Рубио: Статус «Талибана» в США как террористической организации пересматривается

Статус «Талибана» (запрещенная в России террористическая организация) в США как террористической организации сейчас пересматривается. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе слушаний в профильном комитете Палаты представителей, трансляция которых велась на YouTube-канале агентства Associated Press.

«Я полагаю, что этот статус сейчас снова пересматривается, поскольку, как вы знаете, за последние несколько недель мы добились определенного успеха в освобождении некоторых задержанных американцев», — сказал дипломат.

Ранее спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов заявил, что Россия поможет движению «Талибан» бороться с террористами из группировки «Вилаят Хорасан» (принадлежит афганскому крылу запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»).