Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
14:51, 21 мая 2025Из жизни

Рыболов спас тонущую девочку с помощью дрона

В США мужчина спас тонущую девочку с помощью дрона во время рыбалки
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Dmitry Kalinovsky / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, мужчина по счастливой случайности приехал на рыбалку и спас тонущую девочку. Об этом сообщает CBS News.

Эндрю Смит оказался на пляже Пенсакола-Бич, поддавшись уговорам друга. Через 10 минут после приезда рыболовов на берегу началась паника. По словам Смита, по пляжу бегала испуганная девушка и спрашивала у каждого посетителя, умеет ли он плавать. Ее подруга попала в отбойное течение и никак не могла выплыть на сушу, но никто не соглашался помочь.

Тогда Смит решил спасти подростка с помощью дрона. Он прицепил к нему спасательный жилет и отправил к девочке. Однако ветер был такой сильный, что Смит промахнулся, и жилет уплыл. «Меня очень сильно трясло, это было нервно, я чуть ли не плакал», — вспомнил он.

Материалы по теме:
«Никто не узнает их судьбу» С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
«Никто не узнает их судьбу»С корабля-призрака бесследно исчезли люди. В этом винили японских пиратов и советские подлодки
18 октября 2020
«Обреченность висела в воздухе» Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
«Обреченность висела в воздухе»Они оказались в море среди акул и умирали один за другим. Выживших спасли советские моряки
8 сентября 2019

Девочка продолжала бороться с течением. Тем временем Смит смог найти еще один жилет — он на пляже был последним. Рыбак снова запустил дрон, и в этот раз тот смог долететь до подростка. Она схватила жилет и выплыла на нем на берег. Прибывшие врачи отметили, что, если бы Смит не помог ей, она бы захлебнулась. Ее отвезли домой в стабильном состоянии.

После произошедшего отец девочки долго благодарил рыбака. Он назвал его ангелом-хранителем. Смит оценил все произошедшее как безумие.

Ранее сообщалось, что в Бразилии экипаж небольшого судна случайно заметил в бурной реке тонущую девушку и спас ее. Ей оказали первую помощь и отвезли на берег, откуда сотрудники полиции доставили ее в больницу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Пять выстрелов, последний — в голову». Бывший советник Януковича убит в Испании. На Украине его обвиняли в измене родине

    Раскрыто отношение мужчин и женщин к сексу по дружбе

    Обычные продукты оказались оружием против старения

    Москвичам назвали дату наступления метеорологического лета

    Израильские солдаты обстреляли делегацию дипломатов в Палестине

    Девушка забыла хорошо знакомый иностранный язык после странного приступа

    Военкор рассказал об угрозе логистике Украины из-за российских дронов

    Бывший хоккеист клубов КХЛ умер в возрасте 33 лет

    Задержанного за дачу взятки экс-замглавы Тамбовской области попросили арестовать

    Сын Булановой сделал татуировку на лице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости