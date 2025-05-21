Рыболов спас тонущую девочку с помощью дрона

В США мужчина спас тонущую девочку с помощью дрона во время рыбалки

В штате Флорида, США, мужчина по счастливой случайности приехал на рыбалку и спас тонущую девочку. Об этом сообщает CBS News.

Эндрю Смит оказался на пляже Пенсакола-Бич, поддавшись уговорам друга. Через 10 минут после приезда рыболовов на берегу началась паника. По словам Смита, по пляжу бегала испуганная девушка и спрашивала у каждого посетителя, умеет ли он плавать. Ее подруга попала в отбойное течение и никак не могла выплыть на сушу, но никто не соглашался помочь.

Тогда Смит решил спасти подростка с помощью дрона. Он прицепил к нему спасательный жилет и отправил к девочке. Однако ветер был такой сильный, что Смит промахнулся, и жилет уплыл. «Меня очень сильно трясло, это было нервно, я чуть ли не плакал», — вспомнил он.

Девочка продолжала бороться с течением. Тем временем Смит смог найти еще один жилет — он на пляже был последним. Рыбак снова запустил дрон, и в этот раз тот смог долететь до подростка. Она схватила жилет и выплыла на нем на берег. Прибывшие врачи отметили, что, если бы Смит не помог ей, она бы захлебнулась. Ее отвезли домой в стабильном состоянии.

После произошедшего отец девочки долго благодарил рыбака. Он назвал его ангелом-хранителем. Смит оценил все произошедшее как безумие.

Ранее сообщалось, что в Бразилии экипаж небольшого судна случайно заметил в бурной реке тонущую девушку и спас ее. Ей оказали первую помощь и отвезли на берег, откуда сотрудники полиции доставили ее в больницу.

