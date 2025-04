Спасение почти захлебнувшейся девушки из бурной реки попало на видео

NTK: В Бразилии экипаж судна спас тонущую в реке девушку и попал на видео

В Бразилии экипаж небольшого судна случайно заметил в бурной реке тонущую девушку и спас ее. Об этом сообщает Need To Know (NTK).

Инцидент произошел 26 апреля в муниципалитете Вижия, штат Пара. На видео попал момент, когда люди на лодке заметили девушку и бросили ей спасательный круг. Когда судно подошло ближе, один из членов экипажа зацепился за борт, перевесился через него и схватил почти захлебнувшуюся бразильянку за руку.

Выяснилось, что девушку зовут Рафаэла. Ей оказали первую помощь и отвезли на берег, откуда сотрудники полиции доставили ее в больницу.

Врачи стабилизировали состояние пострадавшей, ее жизни ничего не угрожает. В данный момент следователи выясняют, как Рафаэла оказалась посередине бурной реки.

Ранее сообщалось, что в американском штате Огайо двое школьников пошли на рыбалку и спасли незнакомца. Автомобиль мужчины свалился в воду.