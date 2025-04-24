Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:50, 24 апреля 2025Из жизни

Школьники отправились на рыбалку и спасли незнакомца

В США школьники отправились на рыбалку и спасли тонущего на машине незнакомца
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Кадр: Spectrum news

В американском штате Огайо школьники спасли незнакомца, въехавшего на машине в реку, и прослыли героями. Об этом пишет Spectrum News.

Ученики средней школы Pleasure Ridge Park Кенай Вальдес, Абрахам Круз и Джейкоб Круз рассказали, что изначально отправились на рыбалку в Индиану. Однако по дороге в штат передумали и решили остановиться порыбачить где-то поближе к дому.

По словам школьников, это решение помогло им оказаться в нужное время в нужном месте. Приехав к реке Огайо, они увидели тонущую в воде машину. Как рассказывает Абрахам, они не задумываясь бросились помогать водителю. Кенай привязал к машине веревку, и Джейкоб стал тянуть ее к берегу, пока Абрахам доставал мужчину из-за руля.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Водитель был жив, его доставили в больницу. Позднее выяснилось, что мужчина потерял управление из-за проблем со здоровьем, поэтому и оказался в реке. Новости о героизме школьников распространились быстро. «Сегодня у меня попросили автограф», — рассказал Кенай.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Теннесси спас женщину из тонущей машины и пошел на работу. «Я отношусь к другим так, как хочу, чтобы они относились ко мне», — сказал он журналистам, спросившим, как он решился на подвиг.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Владимир, остановись!» Трамп недоволен ударом России по Киеву и вновь призывает к миру

    Россиянин выиграл в лотерею 10 миллионов рублей

    Известная телеведущая прошла обследование и узнала неожиданную правду о здоровье

    Американскую НПО внесли в список нежелательных организаций в России

    В российском городе захотели продать квартиру с бабушкой

    Посол Франции предупредил о рисках мира на Украине без участия Европы

    Лишенный гражданства РФ комик оказался прописан в московской квартире Руслана Белого

    Россиянка попросила в китайском отеле матрас пожестче и обнаружила фанеру под простыней

    В России представили «Штору» для защиты от дронов

    Россиянина задержали на арендованном автомобиле с наркотиками на 16 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости