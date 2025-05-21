Шойгу рассказал о холоде и одиночестве наверху служебной лестницы

Секретарь Совбеза Шойгу: Наверху служебной лестницы очень холодно и одиноко

Чем выше поднимаешься по служебной лестнице, тем больше ощущаешь одиночество. Об этом заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу в документальном фильме «Шойгу 70. Правила жизни», который транслировался на телеканале «Россия 24».

«Поверьте мне, там очень холодно и очень одиноко», — сказал он.

Это происходит, по его словам, из-за того, что не на кого ссылаться при ответе за принятые решения. Помимо того, политик отметил, что последние пять лет в его жизни были очень насыщенными и принесли множество изменений.

Ранее стало известно, что Сергей Шойгу стал самым подсанкционным государственным деятелем. За 10 лет в отношении политика персональные санкции вводились 17 раз. Это больше, чем против кого-либо еще из российских государственных деятелей.