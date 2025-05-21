РИА Новости: Персональные санкции против Шойгу за десять лет вводились 17 раз

Секретарь Совета безопасности РФ, Герой России, генерал армии Сергей Шойгу стал самым подсанкционным государственным деятелем. Об этом сообщил РИА Новости осведомленный дипломатический источник.

По словам собеседника агентства, за 10 лет в отношении политика персональные санкции вводились 17 раз. Это больше, чем против кого-либо еще из российских государственных деятелей. Кроме того, против Шойгу были введены бессмысленные судебные решения недружественными странами и международными организациями, отметил источник.

Ранее Совет Европейского союза (ЕС) утвердил 17-й пакет санкций против России. Новые меры коснулись 75 физических и юридических лиц. Кроме того, Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с теневым флотом России.