Британия ввела санкции против судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России

Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с теневым флотом РФ

Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Наконец, Великобритания также введет санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также в отношении вспомогательных средств флота», — говорится в документе.

Лондон также ввел ограничения против гражданина Великобритании Джона Майкла Ормерода, который якобы «приобретал суда для теневого флота России», и двух российских капитанов танкеров.

Ранее Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ограничения направлены в том числе против 200 танкеров.