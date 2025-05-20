Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:08, 20 мая 2025Мир

Британия ввела санкции против судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России

Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с теневым флотом РФ
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Великобритания ввела санкции против 18 судов в рамках борьбы с «теневым флотом» России. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.

«Наконец, Великобритания также введет санкции против еще 18 судов "теневого флота", перевозящих российскую нефть, а также в отношении вспомогательных средств флота», — говорится в документе.

Лондон также ввел ограничения против гражданина Великобритании Джона Майкла Ормерода, который якобы «приобретал суда для теневого флота России», и двух российских капитанов танкеров.

Ранее Совет Европейского союза утвердил 17-й пакет санкций против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас сообщила, что ограничения направлены в том числе против 200 танкеров.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл детали разговора Путина с Трампом

    Раскрыта опасность борщевика для здоровья

    В Подмосковье дети мигрантов избили одноклассника на глазах своей матери и попали на видео

    Аферисты под видом работников ВШЭ обманули известного российского философа на 1,6 миллиона

    По всей Испании отключили интернет и мобильную связь

    Работу ЕМИАС после сбоя восстановили

    Трамп поделился с Путиным мнением о роли СССР во Второй мировой войне

    Путин и Трамп обсудили попытки запугивания приехавших в Москву на 9 Мая лидеров

    Россиянин залил газовым баллончиком глухонемых в лифте

    В России отреагировали на слова главы Литвы об арене сражения в Балтийском море

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости