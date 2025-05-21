Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Губернатор Гусев: Система ПВО сбила БПЛА в Воронежской области

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в отдельных районах Воронежской области и пригороде областного центра. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Глава региона напомнил, что во время угрозы атаки БПЛА возможны ограничения работы мобильного интернета. Гусев подчеркнул, что эта мера применяется в крайнем случае.

Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени система ПВО сбила 37 БПЛА в ряде российских регионов.