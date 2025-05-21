Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
23:06, 21 мая 2025Россия

Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

Губернатор Гусев: Система ПВО сбила БПЛА в Воронежской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress.com

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила беспилотные летательные аппараты (БПЛА) в отдельных районах Воронежской области и пригороде областного центра. Об этом сообщил глава российского региона Александр Гусев в своем Telegram-канале.

«По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет. Опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется», — написал губернатор Воронежской области.

Глава региона напомнил, что во время угрозы атаки БПЛА возможны ограничения работы мобильного интернета. Гусев подчеркнул, что эта мера применяется в крайнем случае.

Ранее Минобороны России сообщило, что 21 мая в период с 18:00 до 20:00 по московскому времени система ПВО сбила 37 БПЛА в ряде российских регионов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    Российский сенатор рассказал об изменении отношения ЕС к Каллас

    Россиян хотят обмазать «Сигма Боем». Что это такое?

    Собянин сообщил о ликвидации еще трех беспилотников на подлете к Москве

    Система ПВО сбила БПЛА в российском регионе

    На Украине женщина взорвала гранату во дворе дома

    Жители подмосковного города сообщили об атаке беспилотников

    Пентагон одобрил передачу Трампу самолета от монаршей семьи Катара

    Минобороны сообщило о сбитых за два часа БПЛА

    «Локомотив» впервые в истории выиграл Кубок Гагарина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости