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15:56, 21 мая 2025Экономика

Судебных приставов завалили мусором в российском городе

В Артеме двери отдела судебных приставов завалили мусором
Александра Качан (Редактор)
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В городе Артем Приморского края около двери отдела судебных приставов скопились горы мусора. Об этом стало известно изданию «Подъем».

Горожане поделились кадрами, на которых можно увидеть множество банок и различной упаковки, разбросанных по углам подъезда рядом с дверьми отдела. Посетители назвали обстановку «помойкой» и призвали сотрудников убраться.

В местном управлении ФССП, в свою очередь, заявили, что не несут ответственности за содержание и обслуживание подъезда, мусор оставляют строители, занимающиеся ремонтом на соседних этажах. По словам приставов, они не раз жаловались на ситуацию.

Ранее врио губернатора Ростовской области раскритиковал дороги в городе Гуково. По его словам, сейчас состояние дорог в населенном пункте оставляет желать лучшего.

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