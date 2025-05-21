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14:28, 21 мая 2025Экономика

Связь между ценами на товары в России и стоимостью логистики объяснили

Эксперт Васканян: Затраты на логистику сильнее затрагивают дешевые товары
Вячеслав Агапов

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Повышение издержек на перевозку сильнее затрагивает дешевые товары, нежели дорогие. Связь между ростом затрат на логистику и повышением цен в России объяснил замгендиректора по логистике 3PL-оператора NC Logistic Артем Васканян (комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру»).

По словам эксперта, рост логистических издержек не ведет к подорожанию товаров автоматически. Продавцам приходится учитывать, что покупатель не готов переплачивать, и он будет искать, где цена ниже. Зачастую приходится оптимизировать эти расходы, не перекладывая их на покупателей.

«Существуют товары с регулируемой ценой, например, некоторые медикаменты. В подобных случаях рост стоимости транспортировки просто не может быть компенсирован за счет увеличения розничной цены. Такой запрет успешно защищает потребителей», — пояснил он.

Подорожание логистики не так сильно отражается на конечной стоимости дорогих товаров, например, смартфонов, как в случае с дешевой продукцией, как бумажные полотенца.

«Смартфоны компактные и дорогие, поэтому транспортная логистика составляет лишь малую часть их конечной цены. А вот бумажные полотенца — дешевая, но объемная продукция. Если стоимость перевозки возрастет, на цену смартфона это почти не повлияет, а бумажные полотенца могут сразу подорожать на 10–20 процентов. Но покупатель не станет платить на 20 процентов больше за такой товар — он просто выберет другого продавца», — добавил Васканян.

Ранее отмечалось, что почти треть (до 30 процентов) грузовой логистической техники в России находится в состоянии простоя и является невостребованной у участников рынка. Эта ситуация напоминает финансовый пузырь: рост числа операций в отрасли не подкреплен реальной добавленной стоимостью. Главными причинами подобной ситуации стали заметное падение спроса на подобного рода перевозки и переизбыток транспортных средств, пояснил эксперт.

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