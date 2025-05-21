Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:21, 21 мая 2025Мир

Трамп назвал журналиста придурком

Трамп назвал придурком журналиста NBC за вопрос о катарском самолете
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой назвал журналиста NBC придурком (jerk) за вопрос о подаренном Соединенным Штатам катарском самолете. Трансляцию вел сам телеканал.

«О чем ты говоришь? Знаешь, тебе нужно убираться отсюда. Какое отношение это имеет к катарскому самолету? (...) Ты недостаточно умен. NBC, CBS, ужасно. Нет, но если бы они не были фейковыми новостями, как этот придурок», — возмутился Трамп.

Также президент США назвал журналиста ужасным репортером и напомнил, что самолет был подарен и поступил на баланс военно-воздушных сил (ВВС) страны.

Ранее Трамп превратил себя в рок-звезду при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На сгенерированном ролике, который опубликовали на странице политика в соцсети Truth Social, представленный в образе рок-звезды президент играл на рояле, барабанах и гитаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Лавров раскрыл позицию Путина и Трампа по долгосрочному миру на Украине

    В Польше захотели смягчить антироссийский курс

    В НАТО сообщили о поддержке Украины вне зависимости от исхода переговоров

    Экс-депутат Рады раскрыл причины убийства бывшего советника Януковича

    В Саратове уволили угрожавшую третьекласснику убийством учительницу

    «Быть худой как карандаш и иметь густые волосы — нереально». 20-летних девушек убедили в том, что они лысеют. Как это вышло?

    Трамп назвал журналиста придурком

    На Украине предрекли отключения электроэнергии летом

    Названы три неочевидных минуса курения в машине

    Российская фигуристка заплатила миллион за возможность выступать за другую страну

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости