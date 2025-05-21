Трамп назвал журналиста придурком

Трамп назвал придурком журналиста NBC за вопрос о катарском самолете

Президент США Дональд Трамп во время встречи с лидером ЮАР Сирилом Рамафосой назвал журналиста NBC придурком (jerk) за вопрос о подаренном Соединенным Штатам катарском самолете. Трансляцию вел сам телеканал.

«О чем ты говоришь? Знаешь, тебе нужно убираться отсюда. Какое отношение это имеет к катарскому самолету? (...) Ты недостаточно умен. NBC, CBS, ужасно. Нет, но если бы они не были фейковыми новостями, как этот придурок», — возмутился Трамп.

Также президент США назвал журналиста ужасным репортером и напомнил, что самолет был подарен и поступил на баланс военно-воздушных сил (ВВС) страны.

Ранее Трамп превратил себя в рок-звезду при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На сгенерированном ролике, который опубликовали на странице политика в соцсети Truth Social, представленный в образе рок-звезды президент играл на рояле, барабанах и гитаре.