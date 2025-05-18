Трамп превратил себя в рок-звезду

Трамп при помощи ИИ представил себя в образе рок-звезды

Президент США Дональд Трамп превратил себя в рок-звезду при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «360.ru».

На сгенерированном ролике, который опубликовали на странице Трампа в соцсети Truth Social, представленный в образе рок-звезды президент играл на рояле, барабанах и гитаре.

Ранее в мае стало известно, что проект президента Трампа по глобальным инвестициям в ИИ Stargate замедлился из-за высоких американских пошлин. Он планировал привлечь в сферу ИИ около 500 миллиардов долларов.

В январе Трамп объявил о создании Stargate. Глава США выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Трамп назвал их «огромной группой талантов и денег».