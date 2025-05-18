Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
16:01, 18 мая 2025Интернет и СМИ

Трамп превратил себя в рок-звезду

Трамп при помощи ИИ представил себя в образе рок-звезды
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: @pro_ai_artist

Президент США Дональд Трамп превратил себя в рок-звезду при помощи искусственного интеллекта (ИИ). На соответствующую видеозапись обратил внимание Telegram-канал «360.ru».

На сгенерированном ролике, который опубликовали на странице Трампа в соцсети Truth Social, представленный в образе рок-звезды президент играл на рояле, барабанах и гитаре.

Ранее в мае стало известно, что проект президента Трампа по глобальным инвестициям в ИИ Stargate замедлился из-за высоких американских пошлин. Он планировал привлечь в сферу ИИ около 500 миллиардов долларов.

В январе Трамп объявил о создании Stargate. Глава США выступал в компании руководителей разработчика программного обеспечения Oracle, японского инвестхолдинга SoftBank и разработчика программ ИИ Open AI. Трамп назвал их «огромной группой талантов и денег».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин назвал нужный для России результат СВО

    Мерц заявил о желании поговорить с Трампом перед его разговором с Путиным

    Трамп превратил себя в рок-звезду

    Иран обвинил Запад в стравливании стран Ближнего Востока

    Стало известно о новой попытке ВСУ атаковать Крым

    Российская армия ликвидировала белорусского нациста

    На Украине рассказали о продвижении ВС России

    ВСУ начали проверку после слов комбата о «дебильных задачах» на Курщине

    Зеленский поблагодарил нового Папу Римского

    Телеведущий ощупал гениталии коллеги в прямом эфире

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости