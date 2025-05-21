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19:50, 21 мая 2025Мир

Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

Трамп: При разговоре с Путиным достигнут большой прогресс по Украине
Александр Хомутов (редактор отдела Мир)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что в результате его разговора с российским лидером Владимиром Путиным был достигнут большой прогресс по урегулированию конфликта на Украине. Его слова передает ТАСС.

«Позавчера на протяжении двух с половиной часов мы разговаривали с президентом Путиным. Полагаю, мы достигли серьезного прогресса», — сказал американский лидер.

Трамп добавил, что украинский конфликт не касается США напрямую, но Вашингтон готов продолжить усилия по его разрешению.

Телефонные переговоры президентов России и США состоялись 19 мая. Разговор продолжался более двух часов.

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