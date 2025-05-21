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19:52, 21 мая 2025Путешествия

Турист упал в воду во время серфинга у побережья Австралии и не спасся

The Express: Британского туриста нашли бездыханным после серфинга в Австралии
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Jeremy Bishop / Unsplash

Британский турист не смог спастись после падения в воду во время серфинга в Австралии. Об этом сообщает The Express.

По данным источника, 22-летний британский турист Льюис Джек 17 мая исчез с пляжа пригорода Серферс-Парадайз, Австралия. Полиция Квинсленда обнаружила мужчину бездыханным 20 мая неподалеку от острова Капри. По словам полицейских, британец упал в воду во время серфинга и не смог выбраться.

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«С разбитым сердцем я вынуждена сообщить, что мой прекрасный внук найден. Льюису Джеку навсегда 22 года. Люблю тебя очень сильно», — написала бабушка молодого человека Маргарет Муни в социальных сетях. Семья Льюиса организовала сбор средств, чтобы вернуть его домой в Шотландию.

Ранее двух пожилых женщин нашли бездыханными после рыбалки в популярном месте для серфинга в Австралии. Сильной волной их унесло в море.

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