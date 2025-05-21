Шарий: Экс-советник Януковича Портнов собирал компромат на Зеленского

Бывший советник экс-президента Украины Виктора Януковича Андрей Портнов, застреленный в Испании 21 мая, собирал компромат на украинского лидера Владимира Зеленского, но не успел его опубликовать. Об этом сообщил украинский блогер Анатолий Шарий в своем Telegram-канале.

«К сожалению, сердце Андрея остановилось до момента обнародования им компромата на Зеленского и его преступное окружение», — написал он.

По словам Шария, единственным бенефициаром произошедшего мог быть офис украинского президента, который видел в советнике Януковича опасного врага. Он отметил, что Портнов выступал за защиту прав человека, а также вел борьбу с несправедливостью, ложью и репрессиями на Украине и в других странах.

По словам блогера, покушение на Портнова было совершено по той же схеме, по которой ранее напали на него. Весной 2024 года неизвестные стреляли в автомобиль, в котором мужчина находился вместе со своей женой. Известно, что блогер длительное время проживает в Испании.