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14:59, 21 мая 2025Силовые структуры

Ударившего металлической битой подростка мужчину задержали

В Благовещенске задержали мужчину, напавшего с битой на подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Globallookpress.com

В Благовещенске задержали мужчину, который ударил по голове металлической битой 16-летнюю жительницу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По данным следствия, мужчина напал на несовершеннолетнюю утром на улице Театральной, нанеся ей один удар. Злоумышленника остановили прохожие, после чего он сбежал с места. Подростка доставили в больницу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье о покушении из хулиганских побуждений. Ведется следствие.

Как «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона, установление обстоятельств произошедшего поставлено на контроль. У подростка диагностированы травмы головы.

О нападении на подростка стало известно ранее 21 мая. Сообщалось, что несовершеннолетняя шла на экзамен.

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