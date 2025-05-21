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16:58, 21 мая 2025Культура

Умерла режиссер «Ералаша» и звезда «Служебного романа»

Режиссер «Ералаша» Надежда Репина ушла из жизни в возрасте 78 лет
Андрей Шеньшаков

Кадр: Фильм «Служебный роман»

Актриса из «Служебного романа» и режиссер-постановщик «Ералаша» Надежда Репина ушла из жизни. Об этом сообщает Союз кинематографистов Российской Федерации.

Артистке было 78 лет. Помимо работы в знаменитом альманахе «Ералаш», Репина сняла эпизод известного телепроекта «Криминальная Россия», а также — в качестве актрисы — участвовала в фильме «Странные люди» Василия Шукшина.

«На 79-м году жизни не стало нашего друга и коллеги. Приносим соболезнования родным и близким Надежды Алексеевны», — сообщили в пресс-службе Союза кинематографистов.

Ранее стало известно, что актриса из «Папиных дочек» и «Склифосовского» Наталья Пикула умерла в 51 год.

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