Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:50, 21 мая 2025Экономика

Волгоградская область пережила ураган

В Волгоградской области ураган сорвал крыши и повалил деревья
Виктория Клабукова

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Ночью на Волгоградскую область обрушился ураган. О последствиях разгула стихии сообщает портал V1.RU.

По сведениям синоптиков, скорость ветра минувшей ночью достигала 25 метров в секунду. Непогоду застали жители как самого Волгограда, так и области. Так, в столице региона на улице Паникахи поваленное ветром дерево выбило окна в ближайшем доме и повисло на стене. Удар пришелся по окнам кухни одной из квартир. На улице Тургенева дерево упало на припаркованные легковушки. По улице 50 лет Октября мощным порывом ветра сорвало мягкую кровлю с жилого дома, в результате чего затопило квартиры на пяти этажах.

Без крыш осталось несколько дом в поселке Водный. Село Оленье из-за урагана тем временем осталось без газоснабжения — рухнув, дерево повредило магистральный газопровод.

Ненастье, кроме того, привело к обрушению купола передвижного цирка. По словам представителей организации, обвалившиеся конструкции были технически исправны и соответствовали требованиям безопасности.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Союзник Путина предложил США сделку по минералам

    Фитнес-браслет назвал биологический возраст Роналду

    Курс биткоина взлетел

    Россияне потратили миллионы на Лабубу

    В России усомнились в причастности Зеленского к убийству экс-советника Януковича

    Рубио назвал цель переговоров США с Россией

    Популярный российский комик назвал минус дорог в одной европейской стране

    Трое россиян предстанут перед судом за похищение человека и вымогательство

    Прокуратура раскрыла грозящий Невзорову по делу об экстремизме срок

    Рубио не поддался на провокацию в отношении Путина

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости