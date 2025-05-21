Волгоградская область пережила ураган

В Волгоградской области ураган сорвал крыши и повалил деревья

Ночью на Волгоградскую область обрушился ураган. О последствиях разгула стихии сообщает портал V1.RU.

По сведениям синоптиков, скорость ветра минувшей ночью достигала 25 метров в секунду. Непогоду застали жители как самого Волгограда, так и области. Так, в столице региона на улице Паникахи поваленное ветром дерево выбило окна в ближайшем доме и повисло на стене. Удар пришелся по окнам кухни одной из квартир. На улице Тургенева дерево упало на припаркованные легковушки. По улице 50 лет Октября мощным порывом ветра сорвало мягкую кровлю с жилого дома, в результате чего затопило квартиры на пяти этажах.

Без крыш осталось несколько дом в поселке Водный. Село Оленье из-за урагана тем временем осталось без газоснабжения — рухнув, дерево повредило магистральный газопровод.

Ненастье, кроме того, привело к обрушению купола передвижного цирка. По словам представителей организации, обвалившиеся конструкции были технически исправны и соответствовали требованиям безопасности.