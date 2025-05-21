В «Билайне» предупредили о перебоях с мобильной связью в двух регионах

«Билайн» предупредил о перебоях со связью в Московской и Липецкой областях

Сотовый оператор «Билайн» предупредил, что мобильная связь в двух российских регионах на данный момент может работать с перебоями. Комментарий публикует РИА Новости.

«В настоящее время мобильная связь в Московской и Липецкой областях может работать с перерывами по независящим от нас причинам», — заявили в компании.

Абонентам посоветовали для доступа в интернет использовать Wi-Fi, а для звонков — функцию VoLTE.

По данным портала «Сбой.РФ», пользователи жалуются на перебои в работе и других операторов. Большинство сообщений о проблемах со связью зафиксировано в Москве и Московской области. Кроме того, жалобы поступают из Липецкой, Воронежской областей, Краснодарского края и не только.

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что в регионе временно отключили мобильный интернет в целях безопасности. Он уточнил, что доступ к мобильному интернету восстановят, как только позволит обстановка.