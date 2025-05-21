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19:46, 21 мая 2025Мир

В Бразилии раскрыли якобы сеть российских разведчиков

NYT: Бразилия якобы раскрыла разведчиков из России, живших под прикрытием годами
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Joa Souza / Shutterstock / Fotodom

Бразильские спецслужбы якобы раскрыли российских разведчиков, живших под прикрытием в стране годами. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Контрразведка Бразилии тихо и методично следила за ними (...). Ей удалось раскрыть по меньшей мере девять российских разведчиков, которые выдавали себя за граждан республики», — передает издание.

Как сообщили газете местные чиновники, на данный момент расследование коснулось восьми стран, а разведывательные данные поступают из США, Израиля, Нидерландов и Уругвая. Кроме того, следствие проходит при поддержке Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

При этом авторы материала не приводят никаких деталей того, что конкретно делали якобы российские разведчики в Бразилии.

18 мая профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен высмеял рекомендации разведки Латвии по вычислению «российских шпионов». Также он посоветовал властям страны «поискать русских под кроватью».

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